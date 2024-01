Oczy pieką, gdy widzi się, co w wieku 26 lat osiągnęła Karolina Małysz. Córka Małysza pokazała to publicznie

Widzowie TVN nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Co za wpadka w trakcie skoków! Nieprawdopodobne

Karolina Małysz już dawno przestała być w internecie anonimową osobą. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego doskonale zdaje sobie sprawę z siły mediów społecznościowych, a szczególnie Instagrama. To właśnie na tym portalu regularnie publikuje nowiny ze swojego życia prywatnego. Córka Adama Małysza jest zapaloną podróżniczką, co wiadomo nie od dziś. Dlatego też już jakiś czas temu wraz z mężem postanowiła założyć nowy profil na Instagramie, w całości poświęcony wojażom. Choć ma dopiero 26 lat, to lista krajów, które zwiedziła robi ogromne wrażenie. Szczególnie owocny podróżniczo był miniony 2023 rok. Wszystko widać na specjalnym filmie i opisie.

Karolina Małysz i jej wyjątkowe osiągnięcia

Choć z reguły Karolina Małysz nie ogranicza się tylko do tego, by publikować swoje podróżnicze dokonania, a skupia się przede wszystkim na poradach dla zainteresowanych poszczególnymi kierunkami fanów, to tym razem dokonała swojego rodzaju rozliczenia z ostatnimi dwunastoma miesiącami. Wciąż młoda kobieta ma za sobą intensywny czas. Z opisu, w którym zamieściła flagi odwiedzonych krajów wynika, że odwiedziła aż 10 różnych krajów! "To był piękny rok" - skwitowała.

Wyjątkowe wideo córki Małysza

Do tego wszystkiego córka byłego skoczka narciarskiego dodała wideo, na którym widać najlepsze wspomnienia z rzeczonych wyjazdów. Fani w sieci byli bardzo zadowoleni, co wyrazili w pochlebnych komentarzach. Sama zainteresowana zaprezentowała prywatne obrazki z m.in.: Polski, Czech, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tajlandii czy Malezji.