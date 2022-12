Ogromna wpadka przed Turniejem Czterech Skoczni. Organizatorzy stworzyli wielkie zamieszanie, to nie powinno mieć miejsca

Żona zdradziła, jaki naprawdę jest Adam Małysz. W życiu byście nie podejrzewali go o coś takiego

Polscy skoczkowie w ostatnich latach upodobali sobie Turniej Czterech Skoczni. Dość powiedzieć, że na ostatnie sześć edycji aż czterokrotnie najlepszy był Polak (z czego trzy raz Kamil Stoch i raz Dawid Kubacki). Teraz wielu fanów ma nadzieję, że znów Biało-Czerwoni zdominują rywalizację, bowiem świetnie prezentują się na początku sezonu, zwłaszcza Kubacki i Piotr Żyła. Turniej Czterech Skoczni to jednak nie tylko emocje na zawodach, ale nierzadko także poza nimi. Jeszcze niedawno z powodu testów na covid polscy fani drżeli o występ swoich ulubieńców. Tym razem organizatorzy TCS wprowadzili inne zamieszanie.

TCS poinformował o przeprowadzeniu dodatkowych konkursów! Wpis szybko zniknął

Turniej Czterech Skoczni przez lata zbudował sobie wysoką renomę w świecie skoków narciarskich. Jako że coraz popularniejsze są także skoki pań, to nic dziwnego, że pojawiają się głosy, aby i one rywalizowały w tych prestiżowych zawodach w tym samym czasie co mężczyźni. Organizatorzy TCS w wigilię udostępnili nawet informację, że pierwsze zawody kobiet w tym turnieju odbędą się już w grudniu 2023 roku! Informacja ta została jednak szybko usunięta.

Okazuje się bowiem, że popełniono wielki błąd i radość wielu kibiców oraz samych zawodniczek była zdecydowanie przedwczesna. Okazuje się bowiem, że post w mediach społecznościowych został zaplanowany wcześniej i o nim zapomniano, a ostatecznie pierwsze zawody pań w ramach Turnieju Czterech Skoczni odbędą się nie za rok, a za dwa lata. – Przepraszamy. To był błąd ludzki ze strony naszego działu mediów społecznościowych. Zaplanowali wpisy kilka tygodni temu i wtedy nie było jeszcze jasne, czy turniej odbędzie się w sezonie 2024/25, czy też wcześniej – wyjaśnił Ingo Jensen, rzecznik TCS, cytowany przez portal Sport.pl.