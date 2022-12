Austriak nie zostawił złudzeń względem Dawida Kubackiego. Wytknął Polakom jedno, nie owijał w bawełnę

Po raz pierwszy w karierze Kubacki pojedzie na Turniej Czterech Skoczni jako lider Pucharu Świata. Na 800 możliwych punktów zdobył aż 650, na co składają się m.in. cztery zwycięstwa. Jednak wspaniała forma mistrza świata z Seefeld nie oznacza, że już odjechał rywalom. W podobnej dyspozycji znajdują się Anze Lanisek, Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud i Piotr Żyła. Ta piątka od początku sezonu rotuje się na czołowych miejscach i wydaje się, że właśnie w tym gronie należy szukać triumfatora niemiecko-austriackiej imprezy. Oczywiście gospodarze z Niemiec liczą, że w końcu uda im się przełamać trwającą ponad 20 lat niemoc, a ostatnie mistrzostwa Polski wlały sporo optymizmu jeśli chodzi o dyspozycję Kamila Stocha. Polskę reprezentować będą też Paweł Wąsek, Stefan Hula i Jan Habdas. To zwiastuje olbrzymie emocje w walce o Złotego Orła, choć Andreas Goldberger przed inauguracją w Oberstdorfie zwrócił uwagę na ważny aspekt.

Austriak nie owijał w bawełnę na temat Dawida Kubackiego. Wytknął Polakom jedno

Austriak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych skoczków przełomu wieków. 50-latek ma na koncie m.in. dwa triumfy w TCS i trzy Kryształowe Kule, a kibice cenili go za radosny styl bycia. Goldberger doskonale wie, z czym wiąże się walka o Złotego Orła w roli faworyta. Zwłaszcza jeśli cały kraj trzyma za ciebie kciuki, a właśnie tak dzieje się teraz z Kubackim. - Kubacki jest w doskonałej formie i ma już na koncie wygrany Turniej Czterech Skoczni. Ale bycie faworytem nie jest łatwe, polska publiczność oczekuje od niego zwycięstw, a to jest duża presja - zauważył brązowy medalista olimpijski z Lillehammer w rozmowie z portalem chiemgau24.de. Co ciekawe, wysoko ceni on innego z Biało-Czerwonych.

- On zawsze jest trochę pod radarem, ale występy Żyły są niezmiennie na wysokim poziomie. Aby wygrać TCS, nie można pozwolić sobie na zły skok. Widzę Piotra Żyłę jako nieoczywistego faworyta - stwierdził Goldberger. Oczywiście nie zapomniał też o Lanisku i Granerudzie. Norwegowie czekają już kilkanaście lat na zwycięstwo w TCS, ale Polacy będą chcieli podtrzymać dobre wyniki z ostatnich edycji. Pierwszy z czterech konkursów tegorocznego turnieju już 29 grudnia!

