Piorunujące wyznanie Piotra Żyły. To kosztuje go mnóstwo sił, miewa nietypowe stany

Żyła od wielu lat jest jednym z liderów polskiej reprezentacji, ale dla wielu kibiców zawsze był tym najmniej pewnym punktem drużyny. Potrafił być jej najmocniejszym punktem, jak podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, ale zdarzały mu się też występy poniżej oczekiwań, zwłaszcza podczas igrzysk olimpijskich. Nigdy nie było wiadomo, czego spodziewać się po "Wiewiórze", ale to zmieniło się w obecnym sezonie. 35-latek w każdym z ośmiu rozegranych konkursów meldował się w czołowej "10", a dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. Należy do grona dominującej szóstki w pierwszej części sezonu, jednak w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wyprzedza jedynie Manuela Fettnera. Nieco odstaje od Dawida Kubackiego, Anze Laniska, Stefana Krafta i Halvora Egnera Graneruda, jednak nie traci nadziei, że podczas Turnieju Czterech Skoczni zdoła przeskoczyć rywali, o czym opowiedział w rozmowie z TVP Sport.

Piotr Żyła zdobył się na piorunujące wyznanie. Miewa psychiczne stany, które kosztują go mnóstwo sił

- Po to pracuję i walczę, żeby w końcu wygrać. Na razie jestem szczęśliwy z tego, że daję na skoczni, ile mogę, nawet pomimo delikatnych błędów. Tu jest w miarę okej. Mam nadzieję, że w końcu doczekam się tego, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium - powiedział Żyła w rozmowie z Michałem Chmielewskim. Dziennikarz TVP zwrócił uwagę na metamorfozę polskiego skoczka, który potrafi zmobilizować się w najważniejszych momentach. Mistrz świata z Oberstdorfu przyznał, że wejście w odpowiedni stan kosztuje go mnóstwo sił.

- Przez lata wypracowałem sobie taki system motywowania się, wchodzenia jakby w swój świat. Nie bardzo umiem to w ogóle nazwać, sam nie do końca rozumiem, jak i dlaczego to działa. Ale myślę, że kiedy w to wchodzę, to w nim jestem nagle o pięćdziesiąt procent lepszy. Czasami nawet dobrze, że w serii próbnej pójdzie gorzej - dodał. Po chwili wyjaśnił, dlaczego tak jest. - Bo włącza mi się wtedy alarm, że muszę wziąć się w garść. A poza tym, dzięki temu później zachowuję więcej energii na konkursy. Samo wejście w ten mój świat kosztuje mnie mnóstwo sił. Po zawodach to nagle puszcza. Ale żeby ta cała procedura zadziałała, potrzebuję mieć dla siebie trochę czasu. Najgorzej, kiedy przed startem go brakuje.

