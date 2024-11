i Autor: Filip Radwański, AKPA

Skoki narciarskie

Piotr Żyła musi bardzo uważać. Padła data powrotu do skakania

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na pierwsze zawody Pucharu Świata w Lillehammer. Zaskoczeniem dla niektórych fanów może być brak Piotra Żyły, którego nie powołał trener Thomas Thurnbichler. Doświadczony skoczek wciąż dochodzi do siebie po kontuzji i potrzebuje jeszcze czasu, by wrócić do pełnej formy.