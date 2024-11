Dawid Kubacki bez ogródek o Kamilu Stochu! Dosadnie, Te słowa nie przejdą bez echa tuż przed startem sezonu

To mógł być koniec kariery Dawida Kubackiego. Reprezentant Polski wspomniał o wstrząsających chwilach. "Później nie byłoby do czego wracać"

Kiedy tylko pojawiły się informacje potwierdzające wcześniejsze plotki, że Kamil Stoch faktycznie przygotowuje się do kolejnego sezonu Pucharu Świata nie pod okiem trenera Thomasa Thurnbichlera, tak jak reszta skoczków, wielu kibiców mogło być zaskoczonych. W sztabie lidera reprezentacji Polski znalazł się m.in. Michal Doleżal, który prowadził biało-czerwonych przed objęciem stanowiska przez młodego Austriaka. Do tej sytuacji miał okazję odnieść się Dawid Kubacki, w czasie obszernej rozmowy w "Podcaście Eurosportu". Jeden z najważniejszych skoczków polskiej kadry nie ukrywał, że sam chętnie zastanowiłby się nad pracą z czeskim trenerem na indywidualnych zasadach, jednak mimo wszystko trzyma mocno kciuki za to, aby Kamil Stoch odnalazł swoją świetną dyspozycję i znów czarował na skoczniach.

- (...) Szanuję jego wybór, bo wiem, że jest zawodnikiem, który wie co robi. Wie, co chce osiągnąć i jak to osiągnąć. Uważam, że jeśli on podjął taką decyzję, że potrzebuje takiej indywidualnej współpracy i ludzi, którzy będą tylko na niego patrzeć, to w żadnym wypadku nie chciałbym mu tego zaburzać. Też mu kibicuję, żeby mu poszło jak najlepiej i wierzę w to, że nieraz w tym sezonie będziemy się cieszyć nawzajem ze swoich fajnych wyników. - ujawnił Kubacki w rozmowie z "Eurosportem".

Co więcej, jeden z liderów reprezentacji Polski poinformował, że już podczas minionej zimy władze Polskiego Związku Narciarskiego miały proponować skoczkom podobne rozwiązanie. Jak można domyślić się ze słów Kubackiego, grupa Stoch, Kubacki i Żyła miałaby wspólnie trenować pod okiem innego sztabu, co ostatecznie miało spełnić się tylko w kontekście Stocha.

