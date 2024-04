Piotr Żyła nie jest katolikiem! Ksiądz wyjawił tajemnicę skoczka, taka jest jego prawdziwa wiara

Adam Małysz przyznał się do tego otwarcie. Ujawnił ważne informacje tuż po zakończeniu sezonu w skokach narciarskich, ważne spotkania

Piotr Żyła od lat jest wielkim ulubieńcem fanów reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Sportowiec jest uwielbiany za swoje występy i rewelacyjne poczucie humorów, którym od lat zaraża kibiców. Mało kto jednak wiedział, że skoczek nie jest katolikiem! Na jaw wyszła cała prawda, jego były katecheta zabrał głos w sprawie!

Piotr Żyła nie jest katolikiem. Na jaw wyszła prawda!

Okazuje się, że Żyła jest ewangelikiem i to własnie w tym odmianie chrześcijaństwa uczęszczał na lekcję religii, co wspominał jego katecheta ksiądz Jan Bryt - proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku.

- Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci - katolicki i ewangelicki. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. (...) Lekcje z Piotrem były wielką przyjemnością. Należy do bardzo pogodnych ludzi - powiedział katecheta w rozmowie z portalem bielskobiała.naszemiasto.pl