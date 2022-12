Piotr Żyła pokazał świąteczne zdjęcie z ukochaną. Wtuleni w siebie otrzymali falę wiadomości, taki musiał być finał

Trener kadry skoczków ma apel do fanów, dotyczący mistrza. To jest – jego zdaniem – najważniejsze

Piotr Żyła to jeden z ulubionych polskich skoczków, który zawsze wie jak rozbawić lub poprawić humor fanom. Wiecznie radosny sportowiec słynie z barwnych, charakterystycznych wypowiedzi. „Wiewiór” zawsze potrafi wywołać uśmiech na twarzach kibiców. Świetnie zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ma taki wpływ na nich. Kiedy jednak trzeba być poważnym, Piotr Żyła także daje radę. Nie inaczej było w święta Bożego Narodzenia. Skoczek z lekkim uśmiechem pozował do fotografii z ukochaną Marceliną Ziętek i… ich pieskiem.

Piotr Żyła z Marceliną Ziętek pod bożonarodzeniową choinką

Para życzyła fanom Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Reakcja kibiców mogła być tylko jedna. Setki fanów składały życzenia pod wspólnym postem skoczka i aktorki. Większość z nich odpowiedziała na życzenia, trzymając kciuki, że i święta u Żyły i Ziętek będą wesołe i spokojne.

Fani cieszyli się ze wspólnego zdjęcia Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. Para rzadko decyduje się na to, by pokazać się razem na Instagramie. Skoczek nie jest aż tak aktywny w mediach społecznościowych jak jego ukochana.

Zobacz, jak na wspólnym zdjęciu pod choinką wyglądają Piotr Żyła i Marcelina Ziętek.

Piotr Żyła jedzie na Turniej Czterech Skoczni

Piotr Żyła czerpie z każdej chwili, którą może spędzić z bliskimi. Skoczek narciarski lada moment wyjedzie do Niemiec, by rozpocząć udział w Turnieju Czterech Skoczni. Razem zresztą ekipy Thomasa Thurnbichlera może walczyć o czołowe lokaty. Faworytem do triumfu jest jednak Dawid Kubacki, który jest liderem klasyfikacji Pucharu Świata.

