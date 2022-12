Po tym zdjęciu Ewy Bilan-Stoch nie mogło być inaczej. Fanki zasypały ją komentarzami, zareagowała nawet Iza Małysz

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Kamil Stoch od wielu lat cieszy kibiców swoimi skokami, ale nie ukrywa, że jego największym wsparciem jest żona. Ewa Bilan-Stoch stała się jedną z ulubienic kibiców, ponieważ stoi u boku męża na dobre i na złe. Przez lata mocno zaangażowała się w skoki narciarskie, czego najlepszym przykładem jest działalność klubu KS Eve-nement Zakopane. Kobieta pełni w nim funkcję prezesa i dba o rozwój młodych skoczków. Nie zapomina przy tym o tych starszych, gdyż jest m.in. menadżerką Dawida Kubackiego. Jednak to "Orzeł z Zębu" pozostaje jej największym skarbem, za którego trzyma kciuki przy każdej możliwej okazji. Często robi to na żywo, także w nietuzinkowym gronie. Jedno ze wspomnień fotografki wywołało prawdziwą lawinę komentarzy!

Ewa Bilan-Stoch pokazała niezwykłe zdjęcie i się zaczęło. Zareagowała Iza Małysz!

Ukochana Stocha pochwaliła się w mediach społecznościowych wspaniałą pamiątką. Opublikowała zdjęcie z Martinem Schmittem i Svenem Hannawaldem wykonane po konkursie mistrzostw świata w Seefeld w 2019 r. W szalonych zawodach triumfował Kubacki, a Stoch został wicemistrzem świata, co zapisało się w historii polskich skoków. Jednak dość niespodziewanie to dwaj niemieccy skoczkowie stali się głównymi bohaterami. Wszystko ze względu na wiadomości fanek! "Musiałam! Po tym co wypisujecie w wiadomościach... Aż żal żebym chichrała się sama. Wasi crushe na jednym zdjęciu. Przyznajcie się która wzdychała?" - spytała Bilan-Stoch. Nie musiała długo czekać na odpowiedź internautek.

"Martin, moja nastoletnia miłość. Obchodziłam jego urodziny przez kilka lat. Do dziś pamiętam datę", "Ja tak wzdychałam ze aż się niemieckiego nauczylam", "Która nie wzdychała?" - to kilka z wielu komentarzy kobiet, które kilkanaście lat temu podziwiały Schmitta i Hannawalda. Na wspomnienie żony Stocha zareagowała też inna z partnerek wybitnych polskich skoczków - Iza Małysz. Ukochana obecnego prezesa PZN doceniła pamiątkowe zdjęcie emotikonką wyrażającą uznanie i niebieskim sercem odzwierciedlającym kolor kurtki Bilan-Stoch. Do tego napisała: "A całusy dla Ciebie Ewa". Poniżej zobaczysz, jak wyglądał ślub Kamila Stocha i Ewy Bilan-Stoch:

