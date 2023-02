i Autor: Cyfra Sport Dawid Kubacki, Kamil Stoch

Pilne informacje!

Podjęli decyzję w sprawie polskich skoczków! Wszystko tuż przed MŚ, opuścili Zakopane!

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich była na zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie budowała formę na mistrzostwa świata. Okazuje się, że kadrowicze opuścili już stolicę polskich Tatr, co zostało potwierdzone przez Jana Winkiela, sekretarza generalnego w Polskim Związku Narciarskim w rozmowie z TVP Sport. Wiemy, co stało za taką decyzją i jest to niezwykle ważny i dobry komumnikat dla kibiców polskich skoków.