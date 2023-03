Polski skoczek przypadkowo zdradził plany Thurnbichlera? Kilka słów wystarczyło, od razu zrobiło się głośno

Mistrzostwa świata w Planicy już za nami. Polacy z imprezy wrócili w dobrych nastrojach, choć nie idealnych. Do pełni szczęścia zabrakło medalu w konkursie drużynowym, ale mistrzostwa i tak trzeba uznać za udane. Nie jest również tajemnicą, że dla skoczków był to bardzo męczący okres. W dodatku Dawid Kubacki i Piotr Żyła narzekali na problemy ze zdrowiem, co odbijało się również na ich formie. A czasu na odpoczynek nie było za wiele.

Skoczek zdradził plany Thurnbichlera? Słowa poszły w świat

Już w piątek rozpocznie się Raw Air. W tym roku cykl będzie jeszcze bardziej wyczerpujący dla skoczków, niż było to w latach ubiegłych. Na zawodników czeka aż 18 skoków zaliczanych do klasyfikacji generalnej całego Raw Air, a biorąc pod uwagę, że to już końcówka sezonu, skoczkowie mogą narzekać na zmęczenie. Będzie to więc turniej dla wytrwałych. W polskiej kadrze na Raw Air nie powinno być większych zaskoczeń.

Portal skijumping.pl prognozuje, że do Norwegii polecą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł. Skład uzupełni natomiast Jakub Wolny. A zdradził to sam zawodnik wpisem w mediach społecznościowych. - Weekend w Iron Mountain dobiegł końca. 3 x TOP 10. Niektóre skoki bardzo fajne. Teraz czas sprawdzić się na Raw Air - czytamy we wpisie Wolnego. Skoczek taką informacje podał przed oficjalnym ogłoszeniem składów.