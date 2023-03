Na te słowa Kamila Stocha kibice czekali z niecierpliwością. Mistrz zabrał głos po mistrzostwach świata w Planicy, serce rośnie

Kamil Stoch mógł przedłużyć swoją piękną serię przywożenia medalu z każdej imprezy mistrzostw świata w skokach od 2013 roku. Medale zdobywał w Fal di Fiemme, Falun, Lahti, Seefeld i Oberstdorfie. Seria zakończyła się na Planicy, choć Stoch zajmował dwukrotnie 4. miejsce – indywidualnie oraz z drużyną. Zwłaszcza konkurs drużynowy mógł być rozczarowaniem, bo wydawało się, że Polacy to faworyci nie tylko do krążka, ale nawet do mistrzostwa. Ostatecznie lepsi od nich okazali się Słoweńcy, Norwegowie i Austriacy, ale do tych ostatnich zabrakło tylko kilku punktów! Kamil Stoch nie krył, że jest rozczarowany brakiem medalu, ale na pewno nie jest przybity!

Kamil Stoch raźno patrzy przed siebie

W karierze Kamila Stocha nie raz bywały momenty trudne, w których aż przykro było słuchać kolejnych gorzkich wypowiedzi naszego mistrza. Teraz, choć brak medalu to niepowodzenie, Stoch najwyraźniej jest bardziej pozytywnie nastawiony i tak naprawdę trudno mu się dziwić.

Przed zawodami mistrzowskimi Stoch skakał na tyle źle, że w jednym z konkursów nie załapał się do drugiej serii. Wówczas postanowiono, że nie poleci z drużyną do Lake Placid, odpocznie i potrenuje indywidualnie. Dłuższa przerwa dała efekt i w Planicy Stoch nie dość, że wrócił do czołówki, to jeszcze walczył o medale!

Stąd też nie można być zaskoczonym, że na resztę sezonu nasz najlepszy skoczek jest pozytywnie nastawiony. – Z Planicy wyjeżdżam bez medalu, ale za to podniesioną głową. Dzięki wszystkim za wsparcie!!! Walczymy dalej – napisał Stoch publikując zdjęcie całej drużyny i sztabu. Teraz przed skoczkami walka w stosunkowo nowym, bo organizowanym od 2017 roku turnieju Raw Air rozgrywanym w Norwegii. W pięciu edycjach Raw Air Stoch wygrał go dwukrotnie i raz był drugi.