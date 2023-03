Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Planicy, które odbyły się w ostatnich dniach, skoczkowie reprezentacji Polski, sztab szkoleniowy oraz kibice z pewnością w ciemno wzięliby dwa medale, które ostatecznie wywalczyli Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki, sięgając kolejno po złoto i brąz. Po świetnych występach naszych reprezentantów, pojawił się jednak mały niedosyt w postaci czwartego miejsca w konkursie drużynowym, bowiem Biało-czerwoni mieli szansę na kolejny krążek. Po zakończeniu mistrzostw Thomas Thurnbichler wypowiadał się jednak, co w pełni zrozumiałe, w samych superlatywach o swoich podopiecznych.

Ważne słowa Thomasa Thurnbichlera po mistrzostwach w Planicy! Trener polskich skoczków wprost podsumował postawę Biało-czerwonych

Austriacki trener nie mógł przejść obojętnie obok dyspozycji naszych skoczków, która wydaje się być lepsza z każdym skokiem. Od razu po zakończeniu mistrzostw Thomas Thurnbichler przywołał kolejne zmagania, które w najbliższym czasie czekają na skoczków dając jednocześnie do zrozumienia, że liczy, iż ich forma utrzyma się do tego czasu. Pochwał również nie brakowało.

Thomas Thurnbichler wprost podsumował polskich skoczków po mistrzostwach w Planicy! Powiedział, co naprawdę myśli. Wyłożył kawę na ławę

- Tej zimy mamy jeszcze kilka celów do zrealizowania. Najpierw Raw Air, potem Lahti, a na koniec loty w Planicy. Widzę, że chłopcy wrócili do wysokiej formy. Teraz czas na regenerację w domach, a od środy wracamy do zajęć. W czwartek czeka nas lot do Oslo. Jestem przekonany, że w tym sezonie osiągniemy jeszcze dobre wyniki - powiedział w rozmowie z portalem "skijuping.pl" szkoleniowiec polskich skoczków.