Dawid Kubacki na gorąco po odebraniu medalu. Nie miał siły się cieszyć, mówi o tym jak cierpiał

Polscy skoczkowie wrócą z Planicy z dwoma medalami: złotym Piotra Żyły i brązowym Dawida Kubackiego. W sobotę, przedostatnim dniu MŚ, była szansa na jeszcze jeden medal dla polskiej drużyny, ale „Biało-Czerwoni” zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Cały zespół był niepocieszony, ale Dawid mógł na osłodę wziąć udział w ceremonii medalowej i odebrać brąz zdobyty w konkursie indywidualnym.

– Mam już tak bateryjkę wyczerpaną, że już sam nie wiem, co mam myśleć i nad czym się koncentrować. Myślę, że ta „drużynówka”, która nie do końca poszła po naszej myśli, została w mojej głowie uspokojona przez ten medal. Jestem bardzo zadowolony, że wyjadę stąd z medalem indywidualnym, biorąc pod uwagę, jakie miałem problemy [kontuzja pleców – przyp.]. To, ile one mnie kosztowały energii, oznacza mój duży sukces tutaj. Moje skoki wróciły na tą fajną drogę, równają się do tych z początku sezonu. Daje mi to nadzieje i pewność siebie na kolejne konkursy. Teraz muszę odpocząć, bo ta bateria wskazuje zero – powiedział kilka minut po ceremonii medalowej.

Czasu na odpoczynek nie będzie zbyt dużo. Polacy wracają do kraju, a już w piątek Raw Air, mocno angażujący turniej w Norwegii, gdzie skacze się niemal codziennie. Kubacki, choć zmęczony, mówi o dobrej formie i szczęściu w Planicy. – Mógłbym skakać bardzo podobnie i wyjechać bez medalu. Różnice były niewielkie, na normalnej skoczni brakowało punktu do medalu, niewiele by zabrakło, a nie miałbym medalu na dużej. Mimo tych problemów oddawałem fajne skoki, wróciło czucie z początku sezonu – wyznał.

Zapytany o to, czy to były najtrudniejsze MŚ jakie ostatnio pamięta, powiedział: – Chyba tak. To były najtrudniejsze mistrzostwa, bo czuję się, jak się czuję. Już poprzednich nie do końca pamiętam. Każde MŚ miały swoją historię, bywało lżej i ciężej i muszę przyznać, że te mistrzostwa dały mi w kość. Nie ze względu na same skoki, a całe okoliczności.

Tuż po konkursie podsumował też całe te mistrzostwa w słodko-gorzki sposób: – Wyjeżdżam średnio zadowolony z Planicy, ale tak w tą lepszą stronę bym to przechylił. Wiem, że przed tymi MŚ stawiałem sobie trochę wyższe cele. Potem sytuacja się skomplikowała i nie wiedziałem, czy w ogóle będę skakał. Jednak skakałem i to całkiem solidnie. Myślę, że ten medal na dużej skoczni i powrót do tych dobrych skoków to to, co stąd wywiozę.

Raw Air rozpoczyna się już w piątek 10 marca. Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosport Extra w Playerze.

Halvor Egner Granerud sprowokowany przez norweskie media. Skomentował mistrzostwo Piotra Żyły