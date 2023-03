i Autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK Kamil Stoch

Koniec MŚ

Kamil Stoch rzadko brał udział w takim konkursie. Co jest gorsze od czwartego miejsca?

W piątek czwarty, w sobotę niestety też. Kamil Stoch dwa razy otarł się o medal mistrzostw świata. Polacy skończyli na 4. miejscu drużynowy konkurs w Planicy i do Polski wrócą z dwoma medalami – Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Trzykrotny mistrz olimpijski zbudował za to formę, o której nikt nawet nie myślał trzy tygodnie temu. – To były zawody, gdzie rzadko widziałem taki poziom – wyznał po zawodach Stoch.