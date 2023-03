MŚ w Planicy RELACJA NA ŻYWO MŚ konkurs drużynowy LIVE ONLINE skoki dzisiaj 4.03 NA ŻYWO w INTERNECIE MŚ w Planicy konkurs drużynowy [WYNIK]

Adam Małysz nie kryje emocji po skokach Stocha. Mocna ocena, "Kurczę, no przykre to jest"

Co za wyznanie!

Mistrzostwa Świata w Planicy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z mistrzostw świata w Planicy! Początek konkursu drużynowego zaplanowany jest na godzinę 16:30. Zapraszamy!

Odśwież relację

Mistrzostwa świata w Planicy są bardzo dobrym okresem dla podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. 25 lutego, Piotr Żyła zdobył złoty medal po fantastycznym skoku w drugiej serii, natomiast w piątek (3.03) to Dawid Kubacki zajął trzecią lokatę na dużej skoczni. Poza tym w pierwszej "10" znalazł się także Kamil Stoch (4. miejsce) oraz Żyła (8. pozycja). Jest to dobry prognostyk przed konkursem drużynowym, gdzie "Biało-Czerwoni" są jednymi z głównych faworytów do złotego medalu.