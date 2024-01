PŚ Wisła RELACJA NA ŻYWO z konkursu indywidualnego. Skoki w Wiśle LIVE ONLINE w internecie DZISIAJ 14.01 konkurs indywidualny [WYNIKI]

Piotr Żyła nie ukrywał wściekłości. Miał problem, by powiedzieć cokolwiek

Kubacki przyznał się do tego po kilku miesiącach. Fartem uniknął wyrzucenia z konkursu, śmieszny powód

PŚ w Wiśle: konkurs indywidualny - wyniki

Na żywo PŚ Wisła: konkurs indywidualny 14.01 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Zapraszamy na relację na żywo z konkursu skoków narciarskich w Wiśle. Skoczkowie zaprezentują się w konkursie indywidualnym na skoczni im. Adama Małysza.

Do klasyfikacji generalnej cyklu PolSKI Turniej będą zliczane wyniki dwóch najlepszych reprezentantów każdego kraju we wszystkich kwalifikacjach i konkursach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. A nie będą to konkursy wyłącznie indywidualne, bowiem w Wiśle zaplanowano rywalizację duetów, w Zakopanem tradycyjnie, obok konkursu indywidualnego, odbędzie się "drużynówka".