Pupilek Horngachera zakończy karierę? Mocne zdanie eksperta! Ostro ocenił Eisenbichlera!

Marcus Eisenbichler może zakończyć karierę? Jakub Kot przeanalizował sytuację niemieckiego skoczka i przyznał, że nie da się wykluczyć, aby sportowiec nie był bliski tego, by skończyć karierę sportową. Czy słowa wypowiedziane przez Kota się sprawdzą i skoczek powie sobie dość?

O ile zdaje się, ze reprezentacja Niemiec w skokach narciarskich popraiwła swoją formę i dyspozycję, o tyle Marcus Eisenbichler nie prezentuje się dobrze. Pupilek Horngachera zawodzi i pojawia się coraz to więcej głosów krytyki. Ekspert od skoków narciarskich, Jakub Kot, nie wyklucza, że to może być koniec kariery utytułowanego Niemca.

- Nie wiem, jaka przyszłość czeka Eisenbichlera. Natomiast jest to bardzo ciekawe, w którą stronę się to potoczy. Niewykluczone, że będzie zmuszony zakończyć karierę, bo mistrzowi takie wyniki nie sprawiają przyjemności. Albo coś drgnie, ruszy i będzie w stanie wrócić za miesiąc do kadry Horngachera i walczyć z drużyną - żadnej z opcji nie wykluczył Kot w rozmowie z "WP. SportoweFakty".