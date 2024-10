PZN przekazał pilne wieści w sprawie Piotra Żyły. Jedno wideo mówi więcej, niż tysiąc słów

Piotr Żyła to jeden z liderów polskiej kadry, która w poprzednim sezonie przechodziła poważny kryzys. Praktycznie każdy z trzonu reprezentacji Polski zawodził i nie inaczej było w przypadku Piotra Żyły. Wiadomo, że nasi najlepsi zawodnicy są już grubo po trzydziestce i każdy kolejny sezon może być dla nich bardziej wymagający. Piotr Żyła musiał dodatkowo przejść jeszcze operację, która wykluczyła go z dużej części przygotowań do nadchodzącego sezonu i fani mogli poważnie martwić się o to, w jakiej formie będzie on przystępował do nadchodzącego sezonu. Im dłużej brakowało go na treningach, tym niepokój mógł być większy, ale wszystko wskazuje na to, że powrót do formy przebiega jak najlepiej.

Wideo z Piotrem Żyłą mówi wszystko. PZN przekazał ważne wieści

Polski Związek Narciarski udostępnił na portalu X nagranie, na którym widać, jak Piotr Żyła trenuje już na dużej skoczni! – Poznajecie, kto wrócił do treningów na dużych skoczniach? Dobrze Cie widzieć, Piotrek – napisano w opisie wideo, na którym widać przelot Żyły. Wcześniej 37-latek brał udział w zajęciach na mniejszych obiektach, ale najwyraźniej uznał wraz ze sztabem, że można zwiększyć już obciążenia. Niewykluczone, że próby Piotra Żyły na skoczni w Wiśle-Malince świadczą o tym, że Piotr Żyła wystąpi już niedługo w oficjalnych zawodach. Najbliższe to Letnie Mistrzostwa Polski, które zostaną rozegrane w dniach 18-19 października, czyli za niewiele ponad dwa tygodnie.

