Romantyczne zdjęcie Kamila Stocha z żoną. Urocza fotografia z ukochaną rozczuliła fanów. „Złapałem elfa”

Kamil Stoch kontynuuje walkę o powrót do formy. W niedzielę udało mu się zdobyć sporo punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To duża zasługa fatalnych warunków atmosferycznych, które pokrzyżowały plany wielu czołowych zawodników z tego sezonu. Stoch skorzystał na tym i zajął czternaste miejsce w konkursie w Ruce. Po przerwaniu konkursu w połowie drugiej serii miał czas dla swojej ukochanej.

Stoch opublikował w mediach społecznościowych urocze zdjęcie z Ewą Bilan-Stoch. Para stanęła w cieniu na tle skoczni w Ruce, a na twarzach można było zobaczyć uśmiechy.

- Podczas wietrznego weekendu w Ruce wszyscy polowali na zdjęcie z Mikołajem. Ja złapałem Elfa – napisał Kamil Stoch.

Internauci zostawili wiele pozytywnych komentarzy. - To zdjęcie jest przepiękne – napisała jedna z fanek. - Zakochani są wspaniali – dopisano w kolejnym z popularnych komentarzy. - Dobry skok dziś Kamil, piękna fotka. W Wiśle 40. wygrana? - brzmiał kolejny komentarz.

Kamil Stoch – klasyfikacja generalna w Pucharze Świata

Kamil Stoch nie rozpoczął dobrze tego sezonu Pucharu Świata. Na szczęście, w kolejnych konkursach udało mu się zdobyć nieco oczek do klasyfikacji generalnej. Po dwóch weekendach zdobył 25 punktów.

Stoch zajmuje obecnie 27. lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy z Polaków jest obecnie Paweł Wąsek (21. miejsce, 42 punkty), który wyprzedza Aleksandra Zniszczoła (23., 34 pkt) i Dawida Kubacki (24., 31 pkt).