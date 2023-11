Selekcjoner już myśli o mistrzostwach świata. „Idzie to w dobrym kierunku”

Dziecko Justyny Kowalczyk-Tekieli pójdzie w ślady matki? Co za zdjęcie, biegaczka musiała to pokazać

Turniej odbędzie się w maju na lodowiskach w Pradze i w Ostrawie. Grupowymi rywalami Polaków będą ekipy Słowacji, Szwecji, USA, Francji Niemiec, Łotwy i Kazachstanu. - Moi podopieczni ciężko pracują, bo zdają sobie sprawę z tego, że za kilka miesięcy czeka ich największe wyzwanie w życiu- podsumował sosnowieckie zmagania opiekun naszych hokeistów.

Jego zespół zaczął turniej od starcia z występującymi w Dywizji IB Estończykami, których pokonał 7:3. W kolejnej potyczce Biało-Czerwoni uporali się z młodzieżową reprezentacją Łotwy (zespół narodowy tego kraju niespodziewanie sięgnął w maju po brązowe medale MŚ), pokonując ją 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Na zakończenie turnieju Polacy równie pewnie (1:0, 1:1, 3:0) uporali się ze spadkowiczem z Dywizji IA, Litwinami.

Kalaber po turnieju odniósł się do zarzutów o zbyt niski poziom przeciwników. - To nie jest marny turniej – zaznaczył. - Jestem pewien, że przynajmniej kilku młodych łotewskich chłopaków w niedalekiej przyszłości zobaczymy w NHL – ocenił. Występ swoich podopiecznych, wśród których nie wszyscy mieli okazję pół roku temu uczestniczyć w awansie do elity, określił mianem udanego. - Strzeliliśmy dużo ładnych bramek, mało straciliśmy. Jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy współpracują ze sobą. Idzie to w dobrym kierunku – oznajmił.

- Każdy znalazł tu swoje miejsce i wykonał swoją robotę, każdy z powołanych na zgrupowanie ma szansę. Nie wiemy, co się wydarzy za pół roku, kto będzie zdrowy i w jakiej formie. Nikogo nie skreślamy, chcemy mieć jak najwięcej gotowych graczy. Będziemy potrzebować 28 zawodników plus czterech bramkarzy podczas końcowych przygotowań – zaznaczył selekcjoner Biało-Czerwonych

Polacy zdominowali w @zps_sosnowiec Turniej o Puchar Niepodległości🇵🇱👌 W klas. kanadyjskiej najlepszy był Łyszczarczyk – 9 pkt (4 gole i 5 asyst), na 2. pozycji uplasował się Jeziorski – 6 pkt (5 bramek i 1 asysta.), a na trzeciej król asyst Damian Tyczyński – 6 pkt (6 asyst)💪 pic.twitter.com/X6GwTXReCD— PZHL - PIHF (@PZHL) November 12, 2023