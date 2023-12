Skoki dzisiaj 17.12 o której godzinie? Skoki w Engelbergu dzisiaj niedziela 17.12 TRANSMISJA TV skoki Engelberg 17 grudnia GODZINA Puchar Świata w Engelbergu GDZIE OGLĄDAĆ?

Skoki dzisiaj 17.12 o której godzinie? Skoki w Engelbergu dzisiaj niedziela 17.12 TRANSMISJA TV

Tygodnie mijają, a poprawy w wynikach polskich skoczków jak nie było, tak nie ma. Jeśli chodzi o pozytywy, to z pewnością takim jest powrót do punktowania Kamila Stocha, który w sobotę w Engelbergu był najlepszym z Polaków, zajmując 21. miejsce. Niestety, w tym samym czasie gorzej zaczął spisywać się Dawid Kubacki, który do tej pory punktował najlepiej, ale teraz nie udało mu się dostać do drugiej serii. Równy, choć wciąż niezadowalający, poziom prezentuje Piotr Żyła, który w sobotę był 22. Fani mają nadzieję, że w niedziela przyniesie chociaż nieco poprawy w wynikach we właściwym konkursie, bowiem treningi i kwalifikacje zaczynają wyglądać obiecująco.

Skoki Engelberg 17 grudnia GODZINA Puchar Świata w Engelbergu GDZIE OGLĄDAĆ?

Po sobotnich konkursach Pucharu Świata Thomas Thurnbichler zapewnił kibiców, że wie, jak poprawić wyniki polskich skoczków, jednak cierpliwość zarówno zawodników, jak i fanów, jest już wystawiona na mocną próbę. Austriak czuje jednak wsparcie ze strony kibiców. – Nie ma znaczenia, czy wyniki są słabsze, czy też lepsze. Zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie – powiedział Thurnbichler o polskich fanach, cytowany przez portal Interia Sport.

Drugi konkurs indywidualny w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Engelbergu odbędzie się w sobotę, 17 grudnia. Początek konkursu został zaplanowany na godzinę 16:00. Transmisja TV z konkursu będzie dostępna na kanałach TVN oraz Eurosport 1. Stream online dostępny będzie na platformie Player.pl. Relacja na żywo z niedzielnego konkursu w Engelbergu dostępna będzie na sport.se.pl, zapraszamy!