Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO: MŚ Trondheim wyniki kwalifikacji live 1.03.2025

Skoki dzisiaj NA ŻYWO: MŚ Trondheim wyniki kwalifikacji

31. Piotr Żyła

34. Dawid Kubacki

35. Jakub Wolny

42. Aleksander Zniszczoł

49. Paweł Wąsek

Na żywo MŚ Trondheim - kwalifikacje 1.03.2025 Za nami seria próbna. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - uzyskał w niej 9. notę! Najlepszy był Jan Hoerl przed Anze Laniskiem i Andreasem Wellingerem. Początek kwalifikacji o 20:30! Jan Hoerl najlepszy w serii próbnej, Dawid Kubacki dziewiąty. Początek kwalifikacji w #Trondheim2025 o 20:30! #skijumingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/1jCRs9h47j pic.twitter.com/z0jhbNPQ6j — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 1, 2025 O 19:15 rozpoczęła się seria próbna przed kwalifikacjami. Po jej zakończeniu poinformujemy o wynikach. MŚ w skokach. Polska gorsza od Chin, USA i Czech. Cudu nie było Dla skoczków będzie to pierwsza oficjalna seria tegorocznych MŚ, z kolei skoczkinie mają już rywalizację na normalnym obiekcie za sobą. Przed kwalifikacjami odbył się ich konkurs drużynowy z udziałem reprezentacji Polski. Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do konkursu MŚ na skoczni normalnej w Trondheim! Początek zaplanowano na godzinę 20:30.

Mistrzostwa świata w Trondheim nabierają tempa. W skokach narciarskich wręczono już dwa komplety medali dla skoczkiń. To, co interesuje najbardziej polskich kibiców, rozpocznie się jednak w sobotę, 1 marca. Właśnie wtedy o godzinie 20:30 mają rozpocząć się kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Na starcie stanie 61 zawodników z aż 20 reprezentacji, w tym m.in. Chin, Słowacji czy Turcji. Polska jako jedyny kraj ma prawo wystawić pięciu skoczków ze względu na broniącego tytułu Piotra Żyłę. Poza nim Thomas Thurnbichler zdecydował się na Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska.

Skoczkowie mają już za sobą rozeznanie z obiektem MŚ. W piątek przeprowadzono trzy treningi, które padły łupem Amerykanina Kevina Bicknera i dwukrotnie Słoweńca Anze Laniska. Występy Polaków nie napawały szczególnym optymizmem - najlepsi byli w nich 8. Żyła (w pierwszym), 19. Wąsek (w drugim) i 17. Kubacki (w ostatnim). Najważniejszy będzie jednak niedzielny konkurs, do którego najpierw trzeba się zakwalifikować. To cel dla całej piątki na sobotni wieczór!