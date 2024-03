Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Zniszczoł błysnął w kwalifikacjach! Wszyscy Polacy awansowali do konkursu [WYNIKI LIVE]

Po tych słowach Thurnbichlera o Kamilu Stochu nie ma cienia złudzeń. Oznajmił to na specjalnym nagraniu, zauważył to szybko

Wyniki kwalifikacji:

1. Ryoyu Kobayashi - 128,4 pkt (127 m)

2. Daniel Tschofenig - 125,9 pkt (122 m)

3. Johann Andre Forfang - 124,5 pkt (124 m)

4. Aleksander Zniszczoł - 124,1 pkt (125 m)

5. Marius Lindvik - 122,6 pkt (122 m)

------------------------------

15. Kamil Stoch - 118,5 pkt (122 m)

17. Piotr Żyła - 117,2 pkt (120,5 m)

27. Maciej Kot - 109,5 pkt (122,5 m)

41. Paweł Wąsek - 98,3 pkt (114 m)

Odśwież relację

Weekend Pucharu Świata w Lahti zaczął się dla Polaków słabo. W piątek Aleksander Zniszczoł był jedynym polskim skoczkiem w czołowej "30" i zajął dobre 8. miejsce, ale występ pozostałych podopiecznych Thomasa Thurnbichlera był rozczarowujący. To nie napawało optymizmem przed sobotnim konkursem drużynowym, jednak ten wypadł naprawdę dobrze. Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Zniszczoł zajęli czwarte miejsce, a ten ostatni potwierdził, że w Lahti czuje się znakomicie. Niespodziewany lider polskiej kadry miał indywidualnie trzecią notę drużynówki! To rozbudziło nadzieję na dobry występ w niedzielnym konkursie indywidualnym. Ostatnie zawody PŚ w Lahti zaplanowano na godzinę 16:00, a o 14:30 rozpoczęły się kwalifikacje, do których w stawce 59 skoczków przystąpiło pięciu Polaków. Wszystkim im udało się awansować do pierwszej serii.