Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata Ruka WYNIKI LIVE ONLINE skoki w Ruce niedziela 26.11 na żywo w Internecie

Numery startowe i wyniki Polaków w kwalifikacjach:

2. Kamil Stoch - 87,5 m (50,4 pkt)

9. Aleksander Zniszczoł - 79 m (33,3 pkt)

14. Paweł Wąsek - 114 m (102,2 pkt)

15. Piotr Żyła - 133,5 m (140,5 pkt)

34. Dawid Kubacki

Na żywo Skoki dzisiaj PŚ Ruka 26.11 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Przebudzenie Piotra Żyły? Polak skoczył 133,5 m i przegrywa w kwalifikacjach tylko z Johannem Andre Forfangiem, który poleciał metr dalej. Paweł Wąsek zaprezentował się lepiej od kolegów, ale skok na 114 m również nie powala. Ważne, że wywalczył awans. Decker Dean został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon i Stoch jest teraz pierwszy w kolejce. Kamil Stoch jest drugi w kolejce do awansu, ale tylko cud może go uratować... Po raz ostatni Kamil Stoch nie zdobył punktów w pierwszych 2 startach w sezonie 15 lat temu. Wówczas zimę 2008/09 rozpoczął od 48. miejsca w Ruce i 46. w Trondheim.



Dziś szykuje się powtórka - po 43. miejscu w sobotę, Kamil prawdopodobnie nie wejdzie do konkursu @skijumpingpl — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) November 26, 2023 Co tam się dzieje?! Aleksander Zniszczoł uzyskał w kwalifikacjach zaledwie 79 m i zamyka listę wyników. Przegrał nawet z Nikitą Dewiatkinem z Kazachstanu! Na sam początek niedzielnych skoków fatalna informacja. Kamil Stoch najprawdopodobniej nie przebrnie kwalifikacji, w których odpada zaledwie 4 skoczków... Kamil #Stoch - 87,5 metra #Ruka #skijumpingfamily — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) November 26, 2023 Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Ruce! Początek pierwszej serii zaplanowano na 16:15, a o 14:50 mają rozpocząć się kwalifikacje.

Nie tak miała wyglądać inauguracja sezonu w wykonaniu polskich skoczków. Już od pierwszego dnia skoków w Ruce widać, że Polacy odstają od czołówki, co brutalnie potwierdził sobotni konkurs. Z piątki naszych reprezentantów do drugiej serii awansował tylko Dawid Kubacki, który ostatecznie zajął 21. miejsce. Dopiero 31. był Piotr Żyła, który wyprzedził 32. Aleksandra Zniszczoła, 34. Pawła Wąska i 43. Kamila Stocha. Tak słabego wejścia Polaków w sezon dawno nie było i aż przykro patrzyło się na ich skoki, podczas gdy rywale błyszczeli. W sobotę najlepszy okazał się Stefan Kraft, który w wielkim stylu pokonał Piusa Paschke i Stephana Leyhe. Polskim kibicom pozostaje liczyć na to, że niedziela przyniesie poprawę. Wiele powiedzą już kwalifikacje, w których wystąpi tylko 54 zawodników. Ich początek o 14:50, a na 16:15 zaplanowano pierwszą serię.