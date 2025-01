Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO: Wyniki live loty w Oberstdorfie niedziela 26.01.2025

Ciarki przechodzą po tych słowach Kamila Stocha. Wypalił po powrocie do Pucharu Świata

Skoki dzisiaj Oberstdorf WYNIKI Polaków w kwalifikacjach:

13. Kamil Stoch - 193 m (148 pkt)

15. Paweł Wąsek - 225,5 m (200,4 pkt)

32. Aleksander Zniszczoł - 197 m (171,4 pkt)

38. Jakub Wolny - 209 m (190,9 pkt)

43. Piotr Żyła - 194,5 m (186,5 pkt)

Na żywo PŚ Oberstdorf loty - niedziela 26.01 Do końca 10 zawodników, Stoch wciąż czwarty w kolejce. Trzeba pogodzić się z jego klęską w kwalifikacjach. Na początku kwalifikacji wiatr wiał pod narty, a od pewnego momentu odwrócił kierunek. Piotr Żyła mimo to wyciągnął 194,5 m i pewnie awansował do konkursu. Do końca 20 najlepszych zawodników, a Stoch wciąż czwarty w kolejce do awansu... - Kamil Stoch nie ma szans

- Paweł Wąsek będzie dziś dużo lepszy



Tak mówił mi wczoraj trener Jan Szturc. No zna się chłop. Jak mało kto - Wąsek w kwalifikacjach 225,5 m, życiówka. A Stoch może nie wejść do konkursu.#skijumpingfamilyhttps://t.co/AiXYLLSmDE — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) January 26, 2025 Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny awansowali do konkursu po lotach na 197 i 209 m. Gorsza wiadomość jest taka, że po skokach 29 z 59 zawodników Kamil Stoch zajmuje dopiero 14. miejsce i jest czwarty w kolejce do awansu. Na górze zostali jednak sami zawodnicy, którzy wczoraj punktowali... Niedziela zaczęła się od świetnej wiadomości - Paweł Wąsek pobił w kwalifikacjach swój rekord życiowy po pięknym locie na 225,5 m! BRAWO PAWEŁ! Na taki lot czekaliśmy cały weekend, ale w końcu nastąpiło przełamanie!



225,5 metra - rekord życiowy poprawiony o 9 metrów! #Oberstdorf #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/qHFeNH9gtv — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 26, 2025 Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucie w Oberstdorfie. Początek pierwszej serii o 16:00, a o 14:15 rozpoczęły się kwalifikacje z udziałem 59 zawodników. 40 z nich awansuje do konkursu.

Sobotni konkurs lotów w Oberstdorfie nie poszedł po myśli Polaków głównie za sprawą wpadki Pawła Wąska, który zepsuł skok w pierwszej serii i niespodziewanie zajął dopiero 35. miejsce. Pod jego nieobecność liderem Biało-Czerwonych stał się wracający do rywalizacji Piotr Żyła, który latać potrafi i potwierdził to, kończąc zawody na 17. pozycji. Punkty zdobyli też 22. Jakub Wolny i 28. Aleksander Zniszczoł, ale polscy skoczkowie byli jedynie tłem dla czołówki. Wierzymy, że w niedzielę pójdzie im lepiej, choć może być im trudno nawiązać do fantastycznego Timiego Zajca.

Skoki dzisiaj Oberstdorf na żywo wyniki. Relacja live z Pucharu Świata

W sobotę Słoweniec po raz czwarty w karierze wygrał loty w ramach PŚ w Oberstdorfie, a błyszczeli też bijący się z nim o zwycięstwo Johann Andre Forfang, Domen Prevc i Daniel Tschofenig. Zanim jednak Polacy będą mogli postarać się o poprawę wyników, muszą przebrnąć przez kwalifikacje. Te rozpoczęły się o 14:15 i odpadnie w nich aż 19 z 59 zawodników. Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Piotr Żyła muszą dać z siebie wszystko, aby wystąpić w pierwszej serii. Ta ma rozpocząć się o 16:00.