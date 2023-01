Skoki Innsbruck NA ŻYWO gdzie oglądać TV transmisja TCS: skoki w Innsbrucku dzisiaj 3.01 live online na którym kanale skoki Innsbruck gdzie oglądać TV na żywo?

Za nami już dwa konkursy tegorocznego, 71. Turnieju Czterech Skoczni. Po zawodach w Oberstdorfie oraz Garmisch-Partenkirchen najwięcej powodów do zadowolenia spośród polskich skoczków mogą mieć Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy zajmują kolejno 2. i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej i wciąż mają szasnę na to, aby wyprzedzić prowadzącego Halvora Egnera Graneruda tym bardziej, że skocznia w Innsbrucku, na której teraz rywalizować będą zawodnicy nie należy do ulubionych Norwega. Trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler z kolei postanowił nie zmieniać swojego składu przed wyjazdem do Austrii, dzięki czemu zarówno w Innsbrucku, jak i Bischofschofen powinniśmy zobaczyć wszystkich Biało-czerwonych, o ile po drodze nie wydarzy się nic niespodziewanego. Zanim jednak skoczkowie powalczą w kolejnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni, czekają ich oczywiście kwalifikacje.

Kwalifikacje przed kolejnymi zawodami Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku zaplanowano na wtorek 3 grudnia i rozpoczną się o godzinie 13:30. Dwie godziny wcześniej z kolei, o 11:15 przeprowadzony będzie oficjalny trening. TRANSMISJA NA ŻYWO z kwalifikacji w Innsbrucku prowadzona będzie przez Eurosport 1. Kibice skoków będą mogli również śledzić kwalifikacje live online, za pośrednictwem "playera". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO. Zapraszamy!