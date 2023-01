i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS Thomas Thurnbichler

wszystko jasne

Ważne informacje przed kolejnym konkursem Turnieju Czterech Skoczni! Thomas Thurnbichler podjął decyzję przed Innsbruckiem

Waldemar Kowalski 19:50

Za nami już dwa konkursy 71. Turnieju Czterech Skoczni i zawodnicy już szykują się do walki w Innsbrucku. Przed kolejnymi zawodami, Thomas Thurnbichler podjął ważną decyzję, co do składu reprezentacji Polski na kolejne zmagania. Szkoleniowiec Biało-czerwonych nie miał zastrzeżeń co do występów wszystkich sześciu zawodników i postanowił, że wszyscy wybiorą się do Austrii.