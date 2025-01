Skoki w Willingen. Upadek podczas konkursu. Niebezpieczna sytuacja, było blisko groźnego wypadku [WIDEO]

Łzy napływają do oczu po wyznaniu gwiazdora skoków narciarskich. Przeżywa rodzinny dramat, okrutna diagnoza

PŚ Willingen. Upadek podczas konkursu mikstów

Czas na kolejny weekend ze skokami narciarskimi. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki przenieśli się do Willingen, gdzie rywalizacja została rozpoczęta już w piątek od konkursu mikstów. Nie dla wszystkich był to udany piątek. Już w pierwszym skoku młoda reprezentantka Stanów Zjednoczonych zaliczyła groźny upadek.

Problemy Amerykanki rozpoczęły się już podczas lotu. Josie Jonhson miała kłopoty, by utrzymać dobry tor lotu. Wylądowała na 94 metrze i niebezpiecznie zaczęła zbliżać się do bandy z boku zeskoku. Gwałtowna zmiana kierunku jazdy na nartach zakończyła się upadkiem.

- To był skok im. Kevina Bicknera. Dużo chaosu i w trakcie skoku, i po nim. To są amerykańskie fajerwerki. Młoda dziewczyna, mam nadzieję, że to nie podetnie jej skrzydeł – mówił komentujący zawody Michał Korościel, dziennikarz Eurosportu.

Nie był to udany wieczór dla polskich skoczków. Biało-czerwoni po pierwszej serii zajmowali dziewiąte miejsce, co nie pozwoliło im awansować do drugiej serii. Zajęliśmy lokatę za Włochami, USA czy Francją...