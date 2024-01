Spadliśmy z krzesła po zobaczeniu, co działo się w domu Adama Małysza pod jego nieobecność. Nagranie nie zostawia złudzeń

Adam Małysz jeszcze jako skoczek marzył o polskim turnieju w skokach narciarskich. Konkursy w Zakopanem od ponad 20 lat są wyjątkowe, a już po zakończeniu kariery przez "Orła z Wisły" do kalendarza Pucharu Świata dołączyła właśnie jego rodzinna Wisła. Były to jednak dwa osobne polskie terminy, do których starano się dołączyć Szczyrk. Najbardziej znana skocznia normalna w Polsce wreszcie się doczekała i w tym sezonie debiutuje w PŚ. Dzięki temu nadarzyła się okazja, aby przeprowadzić PolSKI Turniej, a najlepsi skoczkowie świata na ponad tydzień przyjechali do naszego kraju. Za nimi weekendowa rywalizacja w Wiśle, która w środku tygodnia przeniosła się do Szczyrku. We wtorek odbyły się tam historyczne kwalifikacje, na których był oczywiście obecny Małysz.

Nagranie z domu Adama Małysza pod jego nieobecność nas powaliło

"Orzeł z Wisły" do Szczyrku nie ma daleko, choć jako prezes PZN sporo czasu spędza także w Krakowie. Jego obecność dodaje prestiżu polskim konkursom PŚ, ale jest też momentem rozłąki z najbliższymi. Dobitnie pokazało to nagranie wykonane w trakcie wtorkowych kwalifikacji na skoczni Skalite. Małysz odegrał w nich swoją rolę, wręczając obchodzącemu 37. urodziny Piotrowi Żyle tort zaraz po jego skoku. Był również tradycyjnie gościem w studiu TVP Sport, a jego występ bacznie śledzono w domu.

Pies Małysza podbił internet

Na profilu Małysza udostępniono nagranie z jego domu. Kwalifikacje śledzono w telewizji, a gdy tylko legendarny skoczek pojawił się na ekranie, uruchomił się jego pies. Pupil 46-latka błyskawicznie rozpoznał swojego właściciela i zaczął szczekać do telewizora. Ta urocza scenka została uwieczniona telefonem i publicznie udostępniona. Trzeba przyznać, że ten widok może rozczulić!