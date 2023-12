i Autor: East News Stefan Horngacher

Problem przed startem

Stefan Horngacher znalazł się w potrzasku. Nie miał innego wyjścia, musiał się z tym pogodzić

dko 8:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Niemieccy skoczkowie narciarscy mają duże powody do zadowolenia po dwóch pierwszych weekendach w Pucharze Świata. Nasi zachodni sąsiedzi wraz z Austriakami to na razie najlepsze nacje w rywalizacji. Niemcy z dużymi nadziejami podchodzą również do pierwszych domowych zawodów, które będą miały miejsce w Klingenthal. Nieoczekiwanie Stefan Horngacher musiał mierzyć się jednak z pewnym problemem i kadra wystartuje w niepełnym składzie.