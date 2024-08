Po tym, co przekazał niespodziewanie Kamil Stoch zapanował szał radości! Prześcigali się w wiadomościach do skoczka, wielkie poruszenie

Już tylko kilkanaście tygodni pozostało do rozpoczęcia kolejnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, jednak tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w zawodach Letniego Grand Prix przyszły poruszające i złe wieści w sprawie stanu zdrowia Piotra Żyły. Okazuje się, że jeden z liderów biało-czerwonych będzie musiał pauzować przez kilka tygodni, bowiem musi on przejść niezbędną operację kolana. Piotr Żyła w czasie, kiedy jego koledzy przygotowują się do letnich skoków, nie próżnuje. Marcelina Ziętek, z którą przed kilkoma laty związał się polski skoczek postanowiła pokazać, jaką niespodziankę przygotował dla niej Piotr Żyła. Kobieta jeszcze niedawno wypoczywała nad polskim morzem, jednak wypoczynek dobiegł końca i musiała ona wracać do codzienności i swoich obowiązków. Aby umilić jej ostatnie chwile urlopu, polski skoczek zgotował jej niezwykle romantyczne przywitanie w posiadłości, a tak natychmiast pochwaliła się wszystkim w sieci.

Marcelina Ziętek na co dzień jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i publikuje masę relacji oraz postów. Część z ostatnich materiałów mogła jednak przykuć szczególną uwagę internautów, bowiem kobieta najpierw pokazała się z wielkim bukietem i szerokim uśmiechem, a później postanowiła zaprezentować bukiet składający się z kilkunastu czerwonych róż. - Powroty do domu - napisała krótko kobieta dodając emotikonę serca.

i Autor: Instagram/ marceepan screen Marcelina Ziętek przywitana kwiatami przez Piotra Żyłę

Już sama sceneria znajdująca się za aktorką znaną m.in. z występów w serialu "19+" może potwierdzać, że chodzi o powrót do domu polskiego skoczka. Tuż za ramieniem kobiety na nagraniu doskonale widać dwie nagrody polskiego skoczka, które ten otrzymał po swoich niedawnych sukcesach. Tym samym jeden z liderów reprezentacji Polski potwierdził, że drzemie w nim wielki romantyk.