Fatalne wieści w sprawie Piotra Żyły, straci pierwsze starty w sezonie! Nie było innego wyjścia

Piotr Żyła przejdzie operację!

Piotr Żyła to jeden z najważniejszych polskich zawodników w skokach narciarskich. Niestety, w minionym sezonie, podobnie jak reszta filarów polskiej kadry, nie prezentował się on najlepiej. Lato to dla skoczków narciarskich czas odpoczynku, treningów, ale też i startów – bo przecież mamy Letnie Grand Prix, które oczywiście jest raczej traktowane jako rozszerzenie przygotowań do tego najważniejszego, zimowego sezonu. Niestety, w trakcie przygotowań polskich skoczków dotarły do nas bardzo złe wieści w sprawie Piotra Żyły, który straci bardzo dużo czasu z powodu zabiegu, który będzie musiał przejść.

Żyła ominie pierwsze konkursy

Już za kilka dni rozpoczyna się nowy sezon w Letnim Grand Prix, ale już jest jasne, że Piotr Żyła nie będzie miał nawet szansy w nich wystartować. Jak przekazał Polski Związek Narciarski, 37-latek będzie musiał przejść zabieg artroskopii kolana. Okazuje się, że Żyle odnowił się uraz podczas jednego z treningów i uznano, że bez wspomnianego zabiegu już się nie obędzie. – Piotr Żyła musi przejść operację kolana, która jest pokłosiem dawnej kontuzji. Przypomniała o sobie podczas treningu bazowego, który miał miejsce półtora tygodnia temu. Skonsultowaliśmy sprawę ze specjalistami, a badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło, że chodzi o dawny uraz łąkotki. Piotr zostanie poddany artroskopii, aby usunąć mały fragment łąkotki – przekazał Thomas Thurnbichler.

Trener polskiej kadry nie chce jednak być zbytnim pesymistą. – Widzę pozytywną stronę tej sytuacji. Przez ostatnie dwa lata Piotrek zawsze musiał być nieco ostrożny podczas realizowania pewnych zadań treningowych. Często odczuwał dyskomfort w kolanie, co wpływało na sposób wykonywania ćwiczeń. Mam nadzieję, że nareszcie odnaleźliśmy źródło tych problemów. Czeka go operacja, natomiast do tej pory wykonał świetną robotę na skoczni i poza nią podczas przygotowań. Jest w bardzo dobrej formie fizycznej i mentalnej, do tego z niecierpliwością czeka na nadchodzący zabieg. Jest dobrze nastawiony do tej operacji – dodaje Austriak.