Szokujące sceny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wieje tak, że skocznia ucierpiała! Naprawiają zniszczenia

Wielka Krokiew w Zakopanem ma być miejscem rozegrania niedzielnego konkursu indywidualnego. Ma być, bo potencjalne rozpoczęcie zawodów Pucharu Świata w Zakopanem wciąż stoi pod znakiem zapytania. Porywy wiatru sięgają zawrotnych prędkości, które uniemożliwiałyby bezpośrednie przeprowadzenie konkursu. Wciąż czekamy na decyzję w sprawie próby przeprowadzenia lub odwołania zmagań najlepszych skoczków Pucharu Świata.

Fatalna prognoza przed konkursem w Zakopanem. Wielkie zagrożenie! Mogą odwołać skoki

Skocznia w Zakopanem zniszczona. Zerwane banery, przewrócone płotki

Skocznia w Zakopanem, według relacji portalu Interia.pl, ucierpiała z powodu porywistych podmuchów wiatru. Zdaniem redakcji, po skoczni fruwały banery, które zostały pozrywane. Co więcej, wiatr miał także poprzewracać także płotki. Specjalne służby miały się już zająć sprawą i uprzątają skocznię, by ta była gotowa na ewentualne rozegranie niedzielnego konkursu.

- Ważne jest to, że wiatr wieje z południa. Dla nas najgorszy byłby wiatr z boku skoczni, czyli z zachodu albo ze wschodu. Jeżeli jest jeden kierunek, to łatwiej jest przeprowadzić zawody. Do tego mocno ma wiać do godz. 12-13, a potem sytuacja ma się poprawiać - powiedział organizacji organizator Pucharu Świata, Wojciech Gumny.

Ostrzeżenie IMGW przed skokami w Zakopanem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenie przed mocnymi porywami wiatru. - IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (6 powiatów) od 22:00/14.01 do 20:00/15.01.2023 prędkość do 30-40 km/h, porywy do 85 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański - brzmi komunikat.

O której godzinie skoki w Zakopanem?

Niedzielny konkurs w Zakopanem to rywalizacja indywidualna. Skoczkowie będą walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej i wyścigu o Kryształową Kulę. Zmagania na Wielkiej Krokwi rozpoczną się około godziny 16:00. Relacja na żywo na Sport.se.pl.