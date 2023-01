Fatalna prognoza przed konkursem w Zakopanem. Wielkie zagrożenie! Mogą odwołać skoki

Podczas sobotniego konkursu drużynowego PŚ Zakopane wiatr dawał się skoczkom we znaki. Niestety, to był dopiero zalążek tego, co może nas czekać podczas niedzielnej rywalizacji indywidualnej. Fatalne prognozy przed konkursem w Zakopanem wskazują na to, że skoczkowie mogą mieć poważne problemy z oddawaniem swoich prób na Wielkiej Krokwi. Porywiste podmuchy mogą zmusić dyrektorów Pucharu Świata do odwołania konkursu.

PŚ Zakopane: Fatalna prognoza przed konkursem. Odwołają skoki?

Od kilku dni mówiono, że wiatr może pokrzyżować konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. Niestety, w niedzielę podmuchy mogą sięgać do kilku metrów na sekundę, co może wypaczyć prawdziwą, sportową rywalizację.

— Na pogodę my wpływu nie mamy. Dla nas najważniejsze jest, żeby te warunki były na tyle stabilne, żebyśmy mogli bezpiecznie przeprowadzić konkurs. I jak ten wiatr nie będzie zbyt mocno mieszał, nawet jeżeli on będzie w miarę mocny, ale z jednego stabilnego kierunku, to nie jest ryzykowne - mówił po sobotnim konkursie Dawid Kubacki.

Stoch o ważnej rozmowie z Thurnbichlerem i błędach przy skoku. "Odrobinę straciłem równowagę"

QUIZ. Kasina Wielka, Ząb czy Żywiec. Skąd pochodzą polskie gwiazdy? Pytanie 1 z 13 Zaczynamy od czegoś bardzo prostego! Skąd pochodzi Kamil Stoch? Ząb Zakopane Wisła Dalej

Lider klasyfikacji Pucharu Świata przyznał, że ma nadzieję, że wiatr nie będzie kręcił. To właśnie niesforne podmuchy stwarzają największe zagrożenie dla skoczków.

O której godzinie skoki w Zakopanem?

Niedzielny konkurs w Zakopanem to rywalizacja indywidualna. Skoczkowie będą walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej i wyścigu o Kryształową Kulę. Zmagania na Wielkiej Krokwi rozpoczną się około godziny 16:00. Relacja na żywo na Sport.se.pl.

Adam Małysz wytknął dziennikarzom ich słowa. Dosadnie podsumował występ polskich skoczków w Zakopanem