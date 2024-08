Szokujące wieści o Adamie Małyszu gruchnęły znienacka! Chodzi o jego pracę, aż trudno w to uwierzyć

Telewidzowie, którzy poranki spędzają przy programie "Dzień Dobry TVN", w ostatnich dniach informowani są o kolejnych dużych zmianach w obsadzie telewizji śniadaniowej. Niedawno ogłoszono bowiem, że jednym z nowych prowadzących ma być aktor Piotr Adamczyk. To jednak, jak się właśnie okazuje, nie najbardziej zaskakująca informacja w sprawie "DD TVN". Do ekipy ma bowiem dołączyć legendarny skoczek. - Z informacji "Presserwisu" wynika, że "Dzień dobry TVN" poprowadzi również Adam Małysz, były skoczek narciarski, dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego. - czytamy w informacji podanej przez "press.pl". Co więcej, "Orzeł z Wisły" ma pracować w "TVN-ie" nie tylko jako jako nowy prowadzący, ale także ma sprawdzać się w innych rolach. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, jak dokładnie miałaby wyglądać praca Adama Małysza w "Dzień Dobry TVN". To również nie ostatnie nazwisko, które ma być ogłoszone w najbliższych dniach. Duże zmiany w obsadzie zakładają bowiem, że kolejni prowadzący będą sukcesywnie ogłaszani.

Adam Małysz po tym, jak zakończył sportową karierę, postanowił pozostać przy sportach zimowych i rozpoczął pracę dla Polskiego Związku Narciarskiego. W październiku 2016 roku został Dyrektorem Sportowym ds. Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej, a w 2022 objął urząd prezesa związku. Przed kilkoma dniami z kolei PZN poinformował, że stanowisko Dyrektora Sportowego ds. Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej obejmie Alexander Stoeckl, jeden z najbardziej szanowanych trenerów w środowisku.

Ze względu na pełnione przez siebie funkcje w Polskim Związku Narciarskim, Adam Małysz regularnie pojawiał się w studiu TVN, Eurosportu oraz TVP, przy okazji kolejnych zawodów Pucharu Świata. Teraz "Orzeł z Wisły" ma mieć okazję na własnej skórze przekonać się, jak to jest być prowadzącym.