Ekspert ostro o zmianach

Szokujące zmiany w skokach narciarskich. Rozpętała się potężna burza, zawodnicy mogą być wściekli

FIS zdecydował się podjąć brzemienną w skutkach decyzję. Federacja postanowiła zmniejszyć liczbę skoczków w najlepszych reprezentacjach. Do tej pory trzy najlepsze kadry mogły wystawić siedmiu zawodników. Natomiast kolejne trzy wystawiały sześciu. Teraz limit został obniżony o jeden. A to wywołało niemałą burzę w środowisku skoków narciarskich, co potwierdza wypowiedź Rafała Kota.