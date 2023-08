i Autor: Instagram/_marta_ku_ Marta Kubacka i Dawid Kubacki

Wyjawił prawdę

Tak teraz wygląda życie Dawida Kubackiego po dramacie jego żony. W końcu to z siebie wyrzucił, kolosalne emocje

Tomasz Piechna 16:08

Dawid Kubacki nie mógł dokończyć poprzedniego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, a było to spowodowane rodzinnym dramatem. Marta Kubacka, żona medalisty olimpijskiego, trafiła do szpitala w bardzo poważnym stanie i lekarze walczyli o jej życie. Zastanawiano się, jak to wpłynie na dalszą karierę Kubackiego. Po kilku miesiącach od tego dramatu zawodnik opowiedział, jak wygląda jego życie.