Tak Dawid Kubacki spędza wolny czas z żoną i dziećmi! Marta Kubacka wszystko pokazała, urocze nagranie

Dawid Kubacki ma za sobą bardzo słodko-gorzki sezon. Polak zdobył brązowy medal mistrzostw świata, zajął także drugie miejsce w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, a do tego w Pucharze Świata wygrał aż 6 konkursów, 4-krotnie był drugi i 5-krotnie stawał na najniższym stopniu podium. Ostatecznie jednak nie dało mu to miejsca na podium w klasyfikacji generalnej całego cyklu, a to właśnie ze względu na problemy zdrowotne jego żony – Marta Kubacka trafiła do szpitala z problemami z sercem i Kubacki przerwał swoje starty, by być z żoną i dziećmi w tym niezwykle trudnym okresie. Na szczęście ze zdrowiem Marty Kubackiej jest już lepiej i rodzina może cieszyć się ciepłą końcówką wiosny.

Marta Kubacka pokazała, jak Dawid bawi się z córką

Dla Dawida Kubackiego rodzina jest bardzo ważna. Pod koniec 2020 roku urodziła się jego pierwsza córka Zuzanna i od tamtej pory polski skoczek nie raz pokazywał, jak lubi spędzać czas ze swoją pociechą. W tym roku obowiązków znacznie przybyło, bowiem na świecie pojawiła się także Maja.

Tym razem Marta Kubacka pokazała, jak jej mąż spędza czas ze starszą córką. Kubacki wziął swoją ukochaną córeczkę na przejażdżkę... traktorem to koszenia trawy! Na nagraniu udostępnionym przez żonę skoczka widać, jak dużą frajdę sprawia to 2,5 letniej Zuzi. Później Marta Kubacka udostępniła także zdjęcie, jak córka siedzi na traktorku już sama, ale oczywiście tylko udaje, że prowadzi pojazd.