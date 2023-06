Marta Kubacka nie miała litości dla Dawida. Publicznie z niego zażartowała. Nagranie mówi samo za siebie

Żona znanego polskiego skoczka doszła do granicy. Musiała pytać o radę w internecie

Żona polskiego skoczka wcisnęła się w obcisły kombinezon i pokazała to publicznie. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Nie da się powstrzymać łez po tym, co Kamil Stoch miał do przekazania kibicom. Szczere wyznanie lidera polskich skoczków

Dramatyczny wypadek Halvora Graneruda. Rywal polskich skoczków huknął o zeskok, co z dalszymi treningami?

źle to wyglądało

Ostatnie tygodnie w rodzinie Kubackich była naprawdę nerwowe. W połowie marca Marta Kubacka trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Spowodowane było to problemami kardiologicznymi. Lekarze stanęli jednak na wysokości zadania i udało się im uratować życie żony medalisty olimpijskiego. Od dłuższego czasu Marta Kubacka przechodzi rehabilitację w domu i powoli wraca do pełni zdrowia.

Marta Kubacka wyśmiała Dawida. Tylko spójrzcie na ten rysunek

Sam Dawid Kubacki w licznych wywiadach przyznaje, że sytuacja jest już zdecydowanie lepsza i najgorsze już za nimi. Pozytywną atmosferę w domu Kubackich widać również na ostatnim nagraniu, jakie Marta Kubacka opublikowała na Instastories. Na wideo widzimy skoczka narciarskiego ze starszą córką, Zuzią. Oboje są przy tablicy i próbują narysować żyrafę.

Rysunek jest oczywiście bardzo prosty i składa się z kółek oraz kresek. - Proszę nie szkalować mojego talentu rysunkowo, bo mi tu Zuzia przeszkadzała - powiedział Dawid Kubacki widząc, że żona śmieje się, patrząc na rysunek. - To wygląda jak ziemniak skrzyżowany z parówką - podsumowała Marta Kubacka i dodała napis "zostań przy skokach".