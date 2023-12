Thomas Thurnbichler podjął decyzję w sprawie Kamila Stocha. Wszystko jasne, wiemy, co z kolejnymi konkursami

Kilka dni przed Wigilią u Małysza wybuchła spora awantura. Wystarczyła do tego iskra

Kamil Stoch bardzo słabo zaczął obecny sezon w Pucharze Świata, podobnie jak cała drużyna. 3 punkty po czterech konkursach to z pewnością nie jest wynik, na jaki liczył 36-latek i jego fani. Po dwóch weekendach w cyklu postanowiono, że Kamil Stoch uda się do Eisenerz na spokojne treningi i przygotowanie formy na kolejne konkursy, a także chwilę odpoczynku. W składzie kadry A dokonano także innej zmiany – najsłabszego Aleksandra Zniszczoła odesłano do kadry B, aby szlifował formę w Pucharze Kontynentalnym. Wspomnianą dwójkę zastąpili Andrzej Stękała i Maciej Kot. Teraz już wiadomo, kto wystąpi w kolejnych konkursach Pucharu Świata, które odbędą się w Engelbergu.

Thomas Thurnbichler podjął decyzję. Tego można było się spodziewać

Thomas Thurnbichler skład na najbliższy weekend w Pucharze Świata w skokach narciarskich podał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. W Engelbergu o punkty dla siebie i drużyny narodowej powalczą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Oznacza to, że z kadrą żegna się Andrzej Stękała, ale pozostaje w niej Maciej Kot. Powrót Kamila Stocha nie jest wielkim zaskoczeniem, choć fani mogli mieć wątpliwości, czy tak krótka sesja treningowo-odpoczynkowa przyniesie spodziewane efekty.

