Thurnbichler przekazał znakomite informacje polskim kibicom. Fani tylko na to czekali, wszystko przed mistrzostwami świata

Thomas Thurnbichler udzielił bardzo ważnych wypowiedzi przed startem mistrzostw świata w Planicy. Austriacki trener polskiej kadry w rozmowie z "WP. SportoweFakty" podsumował formę polskich sportowców i jest to podsumowanie conajmniej optymistyczne. Na takie informacje czekali polscy kibice.

Thomas Thurnbichler szczerze o polskich skoczkach. Optymistyczne prognozy

Zdaniem Thurnbichlera, zarówno Piotr Żyła, jak i Dawid Kubacki są perfekcyjnie przygotowani do mistrzostw świata w Planicy i w trakcie ostatnich dni prezentowali się bardzo dobrze.

- Na treningach skakał perfekcyjnie. Wygląda na osobę, która jest pewna swoich skoków. - powiedział o Kubackim Thurnbichler

- W ostatnim czasie mieliśmy dwie długie podróże - najpierw do Japonii potem do USA. Piotrek był zmęczony. Po powrocie do kraju porządnie jednak odpoczął i na treningach oglądaliśmy już innego Piotra - skakał na bardzo wysokim poziomie. Również jest dobrze przygotowany do mistrzostw i nie martwię się o jego formę. - podsumował dyspozycję Piotra Żyły szkoleniowiec polskiej kadry.