Thurnbichler spotka się z Małyszem! Ma specjalny plan, chodzi o przyszłość polskich skoków!

To będzie nowa gwiazda naszej kadry? Kijem posługuje się bardzo sprawnie, a w wolnym czasie lubi go też… moczyć

Hokeiści wchodzą do gry o igrzyska

Biało-Czerwoni „na zero” z tyłu, z Sosnowca o krok bliżej na igrzyska do Mediolanu. „Chcieliśmy grać ładny hokej”

Thomas Thurnbichler planuje spotkać się z Adamem Małyszem! Trener polskiej kadry udzielił wypowiedzi "sport.pl", z której wynika jasno, że ma swój plan na poprawę sytuacji polskich skoków. Jak uważa sam Austriak, nie można mówić, aby skoki w Polsce "umierały", jednak trzeba podjąć działania naprawcze.

Thurnbichler będzie walczył o przyszłość polskich skoków. Zapowiada spotkanie z Małyszem

Thurnbichler w rozmowie ze "sport.pl" zaznacza, że zdaje sobie sprawę z prestiżu dyscypliny w Polsce i nie wieści jej końca, widząc, ile inwestycji idzie w skoki. Sam jednak otwarcie mówi o tym, że zamierza przedstawić Adamowi Małyszowi swój pomysł na to, jak poprawić sytuację.

- Jestem przekonany, że to nie koniec skoków w Polsce. Dopóki inwestuje się w ten sport spore pieniądze, jest infrastruktura, skacze wielu młodych zawodników, ten sport tu nie umrze. Nawet, jak odejdą ci do tej pory najlepsi. Teraz ważne, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania zarówno dla tych trzech najbardziej doświadczonych zawodników, jak i kolejnej generacji skoczków. Nad tym pracujemy w tym momencie. Mamy coraz więcej pomysłów, jak to zrobić. Tworzę koncept, który zaprezentuję Adamowi Małyszowi w kolejnych tygodniach, a potem potrzebne będzie też zaangażowanie ze strony związku. - zapowiada Thomas Thurnbichler.