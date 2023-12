Thurnbichler wygadał się w sprawie Piotra Żyły! Czeka go piekielnie trudna rozmowa, chodzi o jego przyszłość

Legenda polskich skoków ostro komentuje decyzję ws. Kamila Stocha. Ekspert nie gryzł się w język, powiedział wprost, co należało zrobić

Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, na nowo rozpoczęła się dyskusja nad formą reprezentantów Polski, która jest daleko od optymalnej, co spotkało się chociażby ważnymi słowami Adama Małysza w sprawie Kamila Stocha. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego stanął w obronie lidera biało-czerwonych. Po pierwszym konkursie w Lillehammer, trener Thomas Thurnbichler zabrał z kolei głos w sprawie Piotra Żyły i nie ukrywał, ze skoczka z Ustronia czeka bardzo ważna rozmowa w sprawie jego przyszłości.

Piotra Żyłę czeka ważna rozmowa. Thomas Thurnbichler nie miał zamiaru tego ukrywać

- Piotrek miał dobry dzień wczoraj, nie mógł dzisiaj znaleźć dobrego czucia. Musimy porozmawiać, przeanalizować to i odnaleźć jasną wizję. - mówił po konkursie na norweskiej skoczni austriacki szkoleniowiec w materiale przygotowanym przez "PZN" jasno dając do zrozumienia, że sztab szkoleniowy i sam zawodnik muszą bardzo poważnie pochylić się nad tym, co ma dalej robić jeden z liderów polskich skoczków, aby jego skoki były jak najlepsze.

Thurnbichler wygadał się w sprawie Piotra Żyły! Czeka go piekielnie trudna rozmowa, nie ma odwrotu

Na pewnego rodzaju pochwałę zasłużył z kolei Kamil Stoch, jednak nie zmienia to faktu, że tutaj dalej jest nad czym pracować. - Pozytywny impuls dał również Kamil swoim pierwszym skokiem. W drugiej rundzie wkradły się stare nawyki - skwitował występ skoczka z Zębu Thomas Thurnbichler. Szansa na poprawę swoich skoków pojawi się już w niedzielę 3 grudnia, podczas drugiego konkursu w norweskim Lillehammer. Początek zawodów o godzinie 16:30.