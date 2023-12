Pierwsze zawody Pucharu Świata 2023/2024 w skokach narciarskich nie przyniosły polskim skoczkom oraz kibicom zbyt wielu powodów do radości. Biało-czerwoni spisali się znacznie poniżej oczekiwań, w szczególności Kamil Stoch, co doprowadziło również do zaskakujących wypowiedzi polskich skoczków w kontekście pracy z trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Zachowanie liderów polskiej kadry zrodziło oczywiście masę pytań. Na stronie "redbull.com" pojawił się obszerny wywiad z Adamem Małyszem, w którym obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego miał okazję skomentować również to, co dzieje się z Kamilem Stochem.

Adam Małysz bez ogródek o Kamilu Stochu. Tak podsumował lidera polskich skoczków

"Orzeł z Wisły" przede wszystkim zaznaczył, że nie dziwi się zachowaniu Kamila Stocha. Jego zdaniem skoczek z Zębu otrzymał ogrom informacji nawet jeśli narzucone to było chęcią szybkiej poprawy. Małysz liczy również na to, że niebawem Stoch odzyska pewność siebie i dobre skoki zaczną wychodzić mu z "automatu".

Adam Małysz wypalił wprost o Kamilu Stochu po ostatnich wydarzeniach! Te słowa nie przejdą bez echa przed skokami w Lillehammer

- Nie dziwi mnie, że Kamil jest sfrustrowany całą sytuacją. Zawodnik jego pokroju na pewno nie powinien być w tym miejscu, w którym on się znalazł. Raz nie dostał się do drugiej serii, za drugim razem do zawodów. Każdy byłby sfrustrowany (...) Jeśli Kamil odnajdzie odpowiednią pozycję, kilka punktów, na których mógłby się skoncentrować, powinno być lepiej. - wyznał Adam Małysz komentując to, co obecnie dzieje się z liderem polskich skoczków. Prezes PZN ma jednak wielką nadzieję, że podczas konkursów w Lillehammer, Kamil Stoch zaprezentuje się już o wiele lepiej.