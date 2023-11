Dawid Kubacki z rozdzierającym wyznaniem po dramacie żony. To byłby definitywny koniec, aż łzy napływają do oczu

Adam Małysz musiał to powiedzieć publicznie. Doszło do rozmowy z Thurnbichlerem. Te słowa budzą niepokój

Już po pierwszych skokach w fińskiej Ruce fani biało-czerwonych musieli przełknąć gorzką pigułkę, bowiem podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera zaprezentowali się znacznie poniżej oczekiwań. Podczas niedzielnych zawodów wcale nie było lepiej, jednak najgorsze dopiero nadeszło. W wywiadach po zakończeniu skoków, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zdecydowali się na wymowne słowa pod adresem trenera i jego planu. Co ciekawe jednak, zupełnie inne zdanie na ten temat na Piotr Żyła.

Piotr Żyła nie owijał w bawełnę mówiąc o Thomasie Thurnbichlerze! Wymowna reakcja skoczka

Jeden z liderów polskich skoczków goszcząc w studiu "TVN" po zakończeniu niedzielnych zawodów był mocno zaskoczony, kiedy pojawiło się pytanie od dziennikarzy o stopnień zaufania co do Thurnbichlera i jego podejścia. Żyła jasno dał również do zrozumienia, że on nie ma niczego do zarzucenia Austriakowi i dalej ma nadzieję, że jego wizja przełoży się na wyniki polskich skoczków.

Wymowna reakcja Piotra Żyły na pytanie o Thurnbichlera! Nie owijał w bawełnę, jaśniej się nie da

- Ja nie wiem, co mam się w ogóle odzywać na ten temat… - ewidentnie nie krył zaskoczenia skoczek śmiejąc się pod nosem. - Jakieś zaskakujące pytanie do mnie zadałeś. Trener ma plan i konsekwentnie się go trzymamy, ja w niego wierzę. Wczoraj i przedwczoraj nie poszło mi tak, jakbym chciał, ale ja cały czas wierzę, że te trybiki zaskoczą i wtedy będzie dobrze. Takie są skoki... - dodał Piotr Żyła jasno dając do zrozumienia, że on nie ma zastrzeżeń do pracy z Austriakiem.