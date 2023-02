Trener Graneruda mocno o Kamilu Stochu. Alexander Stoeckl walnął prosto z mostu, mówi o „negatywnej spirali”

Trener Maciusiak spojrzał na skoki Stocha i nie mógł w to uwierzyć. Jasna recepta, to musi mu pomóc

Gdy na początku sezonu Dawid Kubacki wygrywał konkurs za konkursem, czy po prostu nie schodził z podium, można było mieć nadzieję, że będzie mieli kolejnego Polaka, który zdoła sięgnąć po Kryształową Kulę. Niestety, w ostatnich miesiącach sprawy przybrały negatywny obrót i Kubacki nie jest już liderem Pucharu Świata. Ba! Traci do obecnego lidera, Halvora Egnera Graneruda już ponad 250 punktów! Ale kłopoty ma nie tylko Kubacki, ale i Kamil Stoch, który zdawał się wracać do ścisłej czołówki, ale teraz przeżywa kolejny kryzys i zdecydowano o wycofaniu go z nadchodzących startów w Lake Placid. O formie Polaka w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” postanowił wypowiedzieć się Alexander Stoeckl, trener norweskiej kadry.

Kamil Stoch pod lupą trenera rywali

Stoeckl z pewnością ma powody do zadowolenia. Choć jego zawodnicy nie zaczęli najlepiej rywalizacji w Pucharze Świata, to obecnie liderem jest właśnie Granerud. Co ciekawe, kolejny Norweg w stawce zajmuje dopiero... 15. miejsce, ale nie przeszkadza to Norwegom być wiceliderem w Pucharze Narodów!

Trener Norwegów w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” wskazał m.in. faworytów do nadchodzącym mistrzostw świata, które rozpoczną się 21 lutego w Planicy. Jego zdaniem, oprócz Graneruda oczywiście, szanse na złoto mają Kubacki, Lanisek, Ryoyu Kobayashi oraz Stefan Kraft. Stoeckl wypowiedział się także na temat spadku formy Kamila Stocha.

Najlepszy polski skoczek ostatnio miał problem nawet z awansem do 30. zawodów w Willingen, a słabsze wyniki sprawiły, że wypadł z czołowej dziesiątki Pucharu Świata. Trener Norwegów został zapytany, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy – Nie wiem... – odpowiedział z rozbrajającą szczerością Stoeckl, ale zaraz dodał – Na pewno zmaga się z problemami technicznymi, od tego zaczynają się kłopoty. Wpadasz wtedy w negatywną spiralę i wszystko się pogłębia. To widać szczególnie na większych obiektach, takich, jak choć właśnie w Willingen. Wiem, że został w kraju spokojnie potrenować i myślę, że to w tym momencie faktycznie dobre rozwiązanie – stwierdził trener norweskiej kadry.