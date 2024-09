i Autor: Cyfra Sport Klemens Murańka

Tyle zarobił Murańka podczas swojej kariery. Do końca życia nie musi pracować, wcześnie dorobił się fortuny

Klemens Murańka niespodziewanie zakończył karierę. 30-letni skoczek poinformował o swojej decyzji przed startem sezonu 2024/2025, a tłumaczył ją problemami ze zdrowiem oraz brakiem motywacji do dalszych treningów i startów. Okazuje się jednak, że choć nie odnosił wielkich sukcesów, to nie musi martwić się o finanse – spora popularność pozwoliła mu szybko zainwestować wystarczająco dużo, by teraz czerpał z tego odpowiednie korzyści.