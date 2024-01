W Zakopanem uczczono Mateusza Rutkowskiego. Trudno powstrzymać łzy oglądając to nagranie, kibice stanęli na wysokości zadania

Co za wpadka Kamila Stocha! Złamał zakaz, wszystko widać jak na dłoni, nagranie trafiło do sieci

Puchar Świata w tym sezonie skoków narciarskich zawitał nie do dwóch, a do trzech polskich miast – oprócz Wisły i Zakopanego najlepsi skoczkowie odwiedzili także Szczyrk, który tym samym zadebiutował w tym cyklu. Co więcej, wszystko zostało spięte w pierwszy historii PolSKI Turniej, którego obecność w tak ważnym dla skoków narciarskich kraju wydaje się naturalna. Po rywalizacji w Wiśle i Szczyrku przyszedł czas na stolicę Tatr, gdzie odbył się już konkurs drużynowy, a cały turniej zakończy się w zawodach indywidualnych. Jednak organizatorzy nie zapomnieli o tym, co wydarzyło się na początku roku i postanowili wykorzystać zawody w Zakopanem do uczczenia pamięci o Mateuszu Rutkowskim.

Wzruszające chwile w Zakopanem. Tak kibice pożegnali Mateusza Rutkowskiego

Mateusz Rutkowski zmarł nagle 7 stycznia w wieku 37 lat. U byłego skoczka, który uważany był za wielki talent, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo interwencji służb medycznych jego życia nie udało się uratować. Organizatorzy zawodów w Zakopanem nie zapomnieli o byłym skoczku.

W pewnym momencie w trakcie sobotniego konkursu spiker przypomniał o tragedii sprzed dwóch tygodni. – Odszedł od nas 7 stycznia tego roku. Miał dopiero 37 lat. Pozostanie w naszej pamięci. Uczcijmy chwilą ciszy Mateusza Rutkowskiego – powiedział spiker do zebranych pod Wielką Krokwią kibiców. Kibice zamilkli zgodnie z prośbą spikera, a chwilę później rozległy się oklaski. – Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, jesteście wielcy – podziękował spiker fanom zebranym pod skocznią w Zakopanem. Poniżej możecie obejrzeć nagranie z tej smutnej, acz doniosłej chwili.

