Wielka kasa czeka na skoczków w Polsce. Tyle mogą zarobić w polskim turnieju. Mowa o setkach tysięcy!

Pomysły, aby w Polsce odbył się turniej składający się z kilku konkursów krążył w świecie skoków narciarskich od kilku lat. Dzięki powstaniu nowoczesnego obiektu w Szczyrku plany mogły zostać wcielone w życie i w ubiegłym roku podjęto decyzję, że w styczniu 2024 roku zadebiutują zawody w trzech polskich miastach, składające się na jedną imprezę. PolSKI turniej rozpocznie się już w najbliższy weekend i na przestrzeni dziesięciu dni zawodnicy rywalizować będą w ośmiu z nich.

PolSKI turniej nagrody i premie

W nieco ponad tydzień zobaczymy trzy konkursy indywidualne, konkurs duetów, konkurs drużynowy oraz trzy dni kwalifikacji. To, co będzie wyróżniało PolSKI turniej od innych, to sposób wyłaniania zwycięzcy całej imprezy, a w zasadzie zwycięzców. Bo podczas turnieju będzie prowadzona klasyfikacja reprezentacji, a nie indywidualna. Dlatego to jedna z drużyn będzie mogła cieszyć się sukcesem.

Najlepsza ekipa będzie mogła liczyć na pokaźną premię. Zwycięzcy do podziału otrzymają 50 tys. euro, a więc ponad 200 tys. zł. Rzecz jasna podczas zawodów obowiązywało będzie "wynagrodzenie", które dotyczy również innych konkursów. W najbliższych dniach skoczkowie będą mieli więc o co rywalizować i nowa formuła zmagań może przyciągnąć zainteresowanie kibiców.